مباحثات مصرية كينية لزيادة التبادل التجاري والاستثماري

استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، المستشار التجاري الكيني "توبيا انجانى"؛ لبحث سبل التعاون لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية الكينية خلال المرحلة القادمة.

وقال شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة، الذي استقبل المستشار التجاري الكيني نيابة عن أيمن العشري رئيس الغرفة، إن غرفة القاهرة تتيح جميع البيانات والمعلومات المطلوبة عن السوق المصري، وما به من فرص استثمارية وتجارية أمام مجتمع الأعمال الكيني، في ظل الطفرة التقدمية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.

وأشار "يحيي" إلى أن هناك منتجات مصرية كثيرة ومتنوعة يمكن للجانب الكيني الاستفادة منها ، خاصة مع توجهات الدولة بزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية، وكذلك الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، مشيرًا إلى الدعم الكبير للقيادة السياسية المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية وتشجيع الاستثمار والمستثمرين ، والحوافز المتتالية التي تعلن عنها الحكومة المصرية للمستثمرين والاستثمار في مصر ، وهو ما يشجع علي تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وكينيا وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المستشار التجاري الكيني علي أن زيارته لغرفة القاهرة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ، ودعم عمليات التصدير والاستيراد، وأن هناك لقاءً ستنظمه السفارة الكينية خلال شهر نوفمبر القادم في مصر يجمع مجتمع الأعمال في البلدين لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.