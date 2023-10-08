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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجنون وغير متزن.. كريم شحاتة يفتح النار على أوسوريو بسبب تصرف غريب

أوسوريو
أوسوريو

أكد كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك، يفضل دائمًا افتعال المشاكل والأزمات مع الفرق التي تواجه نادي الزملك، خاصًة وهو خاسر.

وقال كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أوسوريو مدرب غريب وأنا أري أنه مدرب غير متزن ومجنون، وغير قادر على قيادة نادي الزمالك، ومش طبيعي أنه يأتي لدكة بدلاء نادي البنك الأهلي.

وأضاف كريم شحاتة:"  أوسوريو وجهازه المعاون تحدثوا معي بشكل غير لائق وطالبوني بعدم القيام من على دكة البدلاء، وأوسوريو مش متزن ويحاول افتعال المشاكل عندما يكون خسران، وأكثر من مرة يأتي لدكة فريق البنك الأهلي.

وتابع:" عبد الواحد السيد ومحمد عبد المنصف هم من قاموا بتهدئة الأمور، وأري أنهم يقوموا بحل أزمات غير مكلفين بها بسبب تصرفات مدرب الزمالك أوسوريو الذي لابد من رحيله.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استطاع الفوز أمس أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أوسوريو كريم حسن شحاتة الزمالك البنك الاهلي كريم شحاتة مدرب الزمالك

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