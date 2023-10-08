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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعزز الإجراءات الأمنية في المعابد والمدارس اليهودية

صدى البلد

عززت السلطات في أجزاء من فرنسا وبريطانيا وألمانيا الإجراءات الأمنية حول مواقع الجاليات اليهودية، بما في ذلك المدارس والمعابد اليهودية والمراكز المجتمعية، في ضوء القتال الدامي بين المقاومة الفلسطينية وجيش الأحتلال الإسرائيلي.

 

في لندن وفقا لما نشرته نيويورك تايمز، قالت دائرة شرطة العاصمة إنها زادت الدوريات في بعض أجزاء المدينة من أجل طمأنة مجتمعاتنا في أعقاب عدد من الحوادث المتعلقة بالعنف في إسرائيل وغزة خلال عطلة نهاية الأسبوع. 

 

قالت القوة في بيان على موقعأكس المعروف سابقًا باسم تويتر، إن النزاع الدائر قد يؤدي إلى احتجاجات في الأيام المقبلة وأنها ستضمن وضع خطة مناسبة لضبط التظاهرات.

 

في فرنسا، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، إنه طلب من المحافظين المسؤولين عن الأمن الإقليمي، تعزيز حماية مواقع الجالية اليهودية. وقال دارمانين للصحفيين إنه لم يتم رصد أي تهديد، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب منه أن يولي اهتماما وثيقا لحمايتهم.

 

كما عززت السلطات في برلين الدوريات في مواقع الجالية اليهودية طوال الليل وحتى الأحد. وأعلنت قوة شرطة المدينة على موقعأكس أنها قامت بفض اجتماع للاحتفال بهجوم المقاومة الفلسطينية على إسرائيل، بسبب ما تردد عن تصريحات معادية لإسرائيل وعنيفة.

 

ذكرت صحيفة يومية ألمانية أنه قبل تدخلهم، كان يتم توزيع المعجنات على المارة، في احتفال عفوي تم بثه مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية المعابد اليهودية الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية

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