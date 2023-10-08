حزب العمال البريطاني يخطط لتجديد شبكات الكهرباء وتخفيف انقطاع التيار

قال حزب العمال البريطاني المعارض يوم الأحد إنه سيسرع اتصالات شبكة الكهرباء الوطنية في البلاد كجزء من الاستثمار في البنية التحتية للطاقة النظيفة ولتخفيف التأخير الذي تواجهه شركات الكهرباء.

وقد وضع زعيم حزب العمال كير ستارمر استراتيجية صناعية خضراء في قلب حملته للانتخابات الوطنية المتوقعة العام المقبل، وأعلن عن خطط لإنشاء شركة طاقة مملوكة للقطاع العام، وهي شركة جي بي للطاقة.

واعترف رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك بأن نهج من يأتي أولاً يخدم أولاً في الشبكة قد ترك بعض الشركات تنتظر 14 عامًا لتوصيلها، وقال إن وزير ماليته سيصلحها.

وقال حزب العمال إن خططه 'لتجديد أسلاك' بريطانيا ستزيل الحواجز أمام الاتصالات و'تسهل أكبر ترقية للبنية التحتية الوطنية للنقل منذ جيل'.

وقالت راشيل ريفز، المتحدثة باسم الشؤون المالية لحزب العمال: 'تحدث إلى أي شركة وسيخبرونك أن قائمة الانتظار لاتصالات الشبكة تخرج عن نطاق السيطرة، مع وجود أكثر من 200 مليار جنيه استرليني (244.76 مليار دولار) من المشاريع الممولة من القطاع الخاص عالقة الآن'.

وذلك في بيان قبيل انعقاد مؤتمر الحزب في مدينة ليفربول شمالي إنجلترا.

'سيعمل حزب العمال على تحفيز نمونا، وسيعمل على بناء بريطانيا وإطلاق العنان لاستثمارات القطاع الخاص من خلال تسريع الشبكة.'

وقال حزب العمال إن الخطط ستسهم في تحقيق هدفه الشامل بخفض 93 مليار جنيه استرليني من فواتير الطاقة في المملكة المتحدة بحلول عام 2030.

وأضاف الحزب أيضًا إنه سينهي 'الوضع الهزلي' حيث يحصل مطورو الطاقة المتجددة على ما يصل إلى 62 مليون جنيه إسترليني يوميًا من المال العام لإيقاف توليد الطاقة بسبب إرهاق الشبكة الوطنية.

وبموجب هذه الخطط، ستقوم شركة GB Energy أيضًا بتنسيق إطلاق المناقصات الخاصة بسلسلة التوريد التي سيحتاجها نظام الشبكة المتجدد.