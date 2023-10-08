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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي عيسي يطالب برحيل أوسوريو عن تدريب الزمالك

اوسوريو
اوسوريو

أكد كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه يمتلك عرضًا من البرازيل، لكنه لا يرغب في الرحيل عن الفريق الأبيض.

وكتب الإعلامي الرياضي شادي عيسي عبر حسابه علي تويتر "سأكون من السعداء لو أوسوريو وافق ع العرض البرازيلي"

كان فريق الزمالك قد فاز على نظيره البنك الاهلى بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

 

بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، بينما يستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.

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