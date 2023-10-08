لتهدئة الأوضاع.. اتصالات أوروبية مع رئيس الوزراء الفلسطيني والعاهل الأردني

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأحد، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الفلسطيني والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأدان أعمال المقاومة الفلسطينية ودعا إلى إطلاق سراح الأسرى الاسرائيليين.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي مطلع على المحادثات إن الأولوية العاجلة هي تجنب المزيد من التصعيد والمزيد من العنف.

وأضاف المسؤول وفقا لما نشرته فاينانشال تايمز، أنه "من الملح أيضا معالجة الأسباب الجذرية للصراع"، مشيرا إلى وجود دعم قوي لمبادرة الاتحاد الأوروبي في نيويورك لإحياء عملية السلام.

ومن المقرر أن يتحدث ميشيل مع الرئيسين الإسرائيلي والمصري في وقت لاحق اليوم الأحد.