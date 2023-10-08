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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: لا سلام إلا بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،  اليوم الأحد، إنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضح أردوغان، أن “تركيا مستعدة للقيام بدورها لوقف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والحد من التوترات المتصاعدة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتية، إن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال، مؤكدا أن الحلول الأمنية التي تتبناها إسرائيل لن تفيد.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قال اشتية، إنه “منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأنا بالتحرك عربيا ودوليا لوقف العدوان".

وقال: "بدأنا أمس بحملة تبرع بالدم وهي مستمرة، وندعو أبناء شعبنا إلى التبرع بالدم من خلال المراكز المخصصة لذلك، كما تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف من أجل إيصال حزمة مساعدات من الأدوية".

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وأوضح اشتية: "أوعزنا لوزارة الخارجية بتوجيه سفرائنا لشرح الموقف والحال الذي يعانيه شعبنا، سواء في مدينة القدس أو إرهاب المستوطنين أو حصار قطاع غزة”.

أردوغان الرئيس التركي

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