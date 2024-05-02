بيلعبوا بالموتوسيكلات .. ضبط شابين عرضا حياة المواطنين للخطر | فيديو

القي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي شخصين قاما بعمل حركات إستعراضية باستخدام دراجتان ناريتين ، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن الواقعة .
https://www.facebook.com/watch/?v=3770062846648531
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائدى دراجتى ناريتان بحركات إستعراضية بالقاهرة معرضان المواطنين للخطر.
https://www.youtube.com/shorts/y37A0jIS6ZU
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين وقائديهما شخصين - مقيمان بالجيزة.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهما تبين وجود فيديوهات تدل على قيامهما بحركات إستعراضية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.