الأسهم الإسرائيلية تتراجع بعد هجمات المقاومة الفلسطينية

تراجعت سوق الأسهم الإسرائيلية مع استمرار القتال على جانبي الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

ووفقا لما نشرته “فاينانشال تايمز”، فقد هَوَت بورصة تل أبيب أكثر من 8 في المائة، اليوم الأحد، مع رد فعل المستثمرين على الهجوم المفاجئ الذي شنته المقاومة الفلسطينية على قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وانخفض الشيكل الإسرائيلي أكثر من نصف بالمئة مقابل الدولار.

وفي سياق متصل بالأحداث، أصدر المسئولون الإسرائيليون والفلسطينيون حصيلة معدلة للقتلى، حيث قُتل ما يقرب من 1000 شخص على جانبي الحدود بين إسرائيل وغزة.

وقال المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن أكثر من 600 شخص قتلوا في إسرائيل، وأصيب أكثر من 2000.

فيما قال مسئولون فلسطينيون، إن عدد القتلى في غزة ارتفع إلى 370، وأن 2200 آخرين أصيبوا، حيث قصفت إسرائيل المنطقة.