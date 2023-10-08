إغلاق خط أنابيب غاز بحر البلطيق بسبب الاشتباه في حدوث تسرب

قال مشغلو خط أنابيب الغاز الذي يربط بين فنلندا وإستونيا، إنه خارج الخدمة مؤقتًا بعد أن لاحظت شركات أنظمة الغاز في كلا البلدين انخفاضًا غير متوقع في الضغط على الأرجح بسبب تسرب.

وقال جان جرونلوند، المسؤول التنفيذي الكبير في شركة الطاقة الفنلندية “جاسجريد”، لـ”رويترز”، اليوم الأحد: “لا أريد التكهن على الإطلاق بسبب التسرب”، مضيفا أن “إمدادات الغاز ظلت مستقرة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات لعزل خط الأنابيب لمنع تسرب المزيد من الغاز”.

وقال جرونلوند إن خط الأنابيب، القادر على التدفق في أي اتجاه حسب المتطلبات، كان ينقل حوالي 30 جيجاوات ساعة من الغاز يوميًا من فنلندا إلى إستونيا وقت حدوث العطل.

وقالت “جاسجريد”، إن الغاز “تم تأمينه من خلال محطة “إينكوو” العائمة للغاز الطبيعي المسال في الوقت الحالي”.

وأضافت الشركة الفنلندية على موقعها الإلكتروني أن “الانخفاض غير المعتاد في الضغط” تمت ملاحظته لأول مرة قبل الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي من قبل مهندسي ومشغلي غازغريد من شركة إليرينج الإستونية.

ويربط خط أنابيب البلطيق الذي يبلغ طوله 48 ميلا (77 كم) إنكو في فنلندا ومدينة الميناء الإستونية بالديسكي، وعبر خليج فنلندا – وهو امتداد لبحر البلطيق يمتد في المياه الروسية باتجاه ميناء سانت بطرسبرج.

وبدأ خط الأنابيب عملياته التجارية في أوائل عام 2020.