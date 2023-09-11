موسكو: بولندا ودول البلطيق لا زالت تهدد روسيا

قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين إن التهديد الذي تمثله بولندا ودول البلطيق بالنسبة لروسيا لا يزال قائما.



جاء ذلك في تصريحات ناريشكين للصحفيين ونقلتها روسيا اليوم قائلا:"حقيقة أن التهديدات التي تواجه بلادنا ومواطنينا من الشمال الغربي لا تزال قائمة، فذلك واضح".

كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا فوق منطقة بيلجورود.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال حاكم منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف جلادكوف، في بيان على تطبيق "تيليجرام" إنه لم تقع إصابات وإن حطام الطائرتين المسيرتين سقط على طريق في منطقة ياكوفليفسكي.