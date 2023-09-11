عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد ودية المنتخب الأولمبي الثانية أمام روسيا والقناة الناقلة

مباراة المنتخب الاولمبي
مباراة المنتخب الاولمبي وروسيا

يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم تحت قيادة البرازيلى ميكالى مباراته الودية الثانية أمام نظيره الروسي اليوم، الاثنين، باستاد السويس ضمن خطة الإعداد لأولمبياد باريس 2024.

ونجح المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي فى التغلب على نظيره منتخب روسيا في المباراة الودية الأولي بهدف دون رد أحرزه بلال مظهر.  

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

موعد ودية المنتخب الأولمبي الثانية أمام روسيا

 

يلتقي المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مع منتخب روسيا وديًا اليوم الإثنين 11سبتمبر في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

إحنا مش جايين نشحت| مرشحو انتخابات الزمالك يرفعون راية التحدي: فرع للنادي في غزة

أهلاوي ولا زملكاوي.. عمر مرموش يكشف انتماءه | وأصعب لحظة في مسيرته

القناة الناقلة لودية المنتخب الأولمبي وروسيا 

 

وتنقل مباراة المنتخب الأولمبي  وروسيا على قناة أون تايم سبورت.

وغاب بلال مظهر عن التدريب وقام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز بإجراء أشعة رنين على مفصل الفخذ، وتبين إصابته بشد خفيف، ورافق اللاعب خلال إجراء الأشعة الدكتور قاسم قدري أخصائي التأهيل، وكان مظهر قد شارك فى المباراة الأولى أمام روسيا  وأحرز هدفا رائعا لكنه خرج بين شوطى المباراة للإصابة.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبى كلا من : حراسة المرمى: حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا
خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبي، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدي، محمد مغربي، عمر فايد.
خط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسي، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة.
خط الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.
 

المنتخب الأولمبي ميكالي منتخب روسيا بلال مظهر حمزة علاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع|قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

على عكس المتوقع| العاصفة “دانيال” تجلب الخير إلى مصر رغم خطورتها على ليبيا.. تفاصيل

25 جنيها| قفزة جديدة في أسعار الدواجن والبيض يقترب من 140 جنيهًا

الصور الأولى لوصول العاصفة دانيال لمطروح ومنطقة الساحل الشمالي

إحنا مش جايين نشحت| مرشحو انتخابات الزمالك يرفعون راية التحدي: فرع للنادي في غزة

موضوعات متعلقة

استعدادا لأولمبياد باريس.. موعد ودية المنتخب الأولمبي الثانية أمام روسيا

المنتخب الأولمبي يتعادل مع روسيا وديا 1/1

ترشيحاتنا

وزير التنمية يفتتح معرض أيادي مصر للحرف اليدوية ببني سويف

منتخب مصر يختتم استعداداته اليوم لمواجهة تونس وديًا

الصحة تحذر من تناول السكريات.. 4 أضرار كارثية للإفراط فيها

أنباء عن حشد قوات لـ إيكواس على حدود بنين مع النيجر

ارتفاع عدد ضحايا عاصفة ليبيا لـ 25 شخصا

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الرصيف وفي المحلات.. تفاصيل انتشار علب مقلدة لماركة ماكياج شهيرة

ممنوعة في هذه الحالة.. طبيبة تكشف أسرارا عن تناول الكبدة

أفضل طريقة للتعامل مع أبنائك عند كسر الأشياء المنزلية دون قصد

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

فيديو

شمس الكويتية تبحث عن «راجل تافه»: طليقي سبب قص شعري| فيديوجراف

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ