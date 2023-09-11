موعد ودية المنتخب الأولمبي الثانية أمام روسيا والقناة الناقلة

يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم تحت قيادة البرازيلى ميكالى مباراته الودية الثانية أمام نظيره الروسي اليوم، الاثنين، باستاد السويس ضمن خطة الإعداد لأولمبياد باريس 2024.

ونجح المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي فى التغلب على نظيره منتخب روسيا في المباراة الودية الأولي بهدف دون رد أحرزه بلال مظهر.

موعد ودية المنتخب الأولمبي الثانية أمام روسيا

يلتقي المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مع منتخب روسيا وديًا اليوم الإثنين 11سبتمبر في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لودية المنتخب الأولمبي وروسيا

وتنقل مباراة المنتخب الأولمبي وروسيا على قناة أون تايم سبورت.

وغاب بلال مظهر عن التدريب وقام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز بإجراء أشعة رنين على مفصل الفخذ، وتبين إصابته بشد خفيف، ورافق اللاعب خلال إجراء الأشعة الدكتور قاسم قدري أخصائي التأهيل، وكان مظهر قد شارك فى المباراة الأولى أمام روسيا وأحرز هدفا رائعا لكنه خرج بين شوطى المباراة للإصابة.



وتضم قائمة المنتخب الأولمبى كلا من : حراسة المرمى: حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا

خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبي، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدي، محمد مغربي، عمر فايد.

خط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسي، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.

