أهلاوي ولا زملكاوي.. عمر مرموش يكشف انتماءه | وأصعب لحظة في مسيرته

فجر عمر مرموش نجم منتخب مصر الوطني وفريق فرانكفورت الألماني مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتماءه إلي النادي الأهلي أو الزمالك.

قال عمر مرموش عبر تصريحات صحفية: محمد صلاح افضل لاعب شاركت معه في العالم وهو اسطورة افريقية وذلك لمهنيته داخل الملعب وخارجه ولديه حس تهديفي عالي.



أضاف عمر مرموش : افضل لاعب منافس واجهته خلال مسيرتي بلعبة كرة القدم كوليبالي مدافع فريق نابولي السابق نظرا لسرعته وقدرته على الاستحواذ على الكرة.



عمر مرموش يكشف عن أبرز لحظة في مشواره

تابع عمر مرموش : مباراتي الاولي بين مصر وليبيا هي الأبرز فى مشواري وسجلت حينها هدف الفوز وتعتبر ابرز مباراة لي في مسيرتي لكرة القدم ولم استطع بعدها الرد على الهاتف نظرا لكثرة الاتصالات التي تلقيتها خاص من عائلتي.



عمر مرموش أهلاوي ولا زملكاوي

وعن سؤاله حول انتماءه إلي النادي الأهلي أم الزمالك قال عمر مرموش : هذا سؤال جنوني رافضا الرد عليه ودخل فى نوبة ضحك.

واعرب عمر مرموش عن امنياته عن انضمام المهاجم الفرنسي الشاب كيليان امبابي الي صفوف فريق فرانكفورت الألماني



وشدد عمر مرموش على انه لا يخشي سوي غضب الجماهير المصرية في حال اي اخفاق لدي مشاركته بقميص منتخب مصر الوطني.