إطلاق أول تجربة ديمقراطية لمشاركة الطلاب في وضع جداول الامتحانات بدمياط

زينب الزغبي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط عن انفراد  محافظة دمياط بحدث تعليمي استثنائي، حيث شارك الطلاب بأنفسهم في صياغة وتحديد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، في مشهد يجسد روح الشراكة الحقيقية بين المؤسسة التعليمية وطلابها.


​استقبل  ياســـر عمـــاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أعضاء اتحاد طلاب المحافظة الذين يمثلون كافة الإدارات التعليمية، وذلك لعقد ورشة عمل لاستعراض مقترح جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

بدلاً من إقرار الجدول بشكل مركزي، منح "عمـاره" المنصة للطلاب لاختيار ترتيب المواد وتوزيعها الزمني بما يتوافق مع احتياجاتهم الدراسية وضغوط المراجعة.


​شهدت ورشة العمل مناقشات حيوية، حيث عرض الطلاب رؤيتهم لترتيب المواد الصعبة والفاصل الزمني المطلوب بين مادة وأخرى.

واستجاب "وكيل الوزارة" لكافة رغبات الطلاب وتعديلاتهم المقترحة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي لتهيئة مناخ نفسي ملائم للطلاب قبل انطلاق "ماراثون" الامتحانات.

​وأكد "عمــاره" أن الجميع بتعليم دمياط يعمل لخدمة أبنائنا، وما حدث اليوم هو توجه جديد تنفرد به دمياط، فهدفنا ليس مجرد أداء امتحان، بل توفير الراحة النفسية التي تضمن للطالب التفوق والإبداع.

مشيراً  أن هذه المبادرة "فريدة من نوعها"  لكونها تُحول الطالب من مجرد متلق للقرار إلى شريك في صنعه، مما يقلل من حدة التوتر المعتادة التي تسبق الامتحانات، ويعزز من دور اتحاد طلاب المحافظة ككيان شرعي يمثل صوتهم أمام القيادات التنفيذية مؤكداً أن التعليم ليس مجرد منهج، بل مشاركة واحترام لعقل الطالب.

​لم تقتصر ورشة العمل على الجانب التنظيمي، بل حظيت بدعم واسع من قيادات التعليم بالمحافظة، بحضور كل من ​المهندس عصام عمر رئيس مجلس أمناء محافظة دمياط و​الدكتورة رحاب البراشي مدير عام التعليم العام و​الأستاذ إيهاب المالكي مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات و​الأستاذ علاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية.

حطي الحاجة دي في الغسالة .. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

