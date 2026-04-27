هنجيلك | محافظ دمياط يلتقى مع المواطنين بكفر سعد

بحث الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، شكاوى ومطالب المواطنين ، خلال لقائه معهم اليوم بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ، وذلك في إطار المبادرة التى أطلقها " المحافظ هيجيلك " والتى تهدف إلى خلق قنوات مباشرة للتواصل مع أهالي المحافظة من خلال انتقاله كل أسبوع إلى المراكز والمدن لبحث مطالبهم والاستماع إلى احتياجاتهم ، للتخفيف عن كاهلهم أعباء التنقل إلى الديوان العام بمدينة دمياط

جاء لقاء اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ، و ممثلى القطاعات المختلفة المعنية بالمطالب والشكاوى التى تقدم بها المواطنين.

حرص الدكتور حسام الدين فوزى على الاستماع الى المواطنين وبحث مطالبهم مع المعنيين خلال اللقاء ، وقام بتسليم نموذج ٨ للمواطنين من المتقدمين بطلبات تصالح لمخالفات البناء ، و وجه بصرف إعانة عاجلة من التضامن الاجتماعى و توفير فرص عمل لعدد من الحالات وذوى الهمم ، وإعادة تأهيل سقف منزل لاحد الحالات ، مؤكدًا حرص المحافظة على خلق قنوات مباشرة للتواصل مع أهالي المحافظة وتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم .

وتنوه محافظة دمياط مجددًا على أن آلية العمل بالمبادرة تتطلب فقط توجه المواطن إلى المركز التكنولوجي التابع لمدينته لتقديم طلب رسمى يتضمن اسم ورقم هاتفه و سرد المشكلة او الطلب لضمان تسجيل البيانات بدقة وتوجيهها إلى الجهات المختصة فور استلامها.