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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا تفعل حشرة البق بجسمك ؟

صدى البلد

تشهد العاصمة الفرنسية باريس، انتشار موجة غير مسبوقة من "بق الفراش" في الأماكن العامة كمترو الأنفاق والقطارات وصالات السينما، ما دفع الحكومة للتحرك وتوسيع نطاق العمل. 


 

وفى هذا التقرير نعرض لكم كل المعلومات حول حشرة البث وفقا لموقع هيلثى…


 

5. الوقاية والتحكم:


 

للتحكم في البق، ينصح باتباع الإجراءات التالية:


 

- استخدام أغطية فراش مانعة لاختراق البق.


   - غسل وتجفيف الملابس والفراش السرير بانتظام.


   - الحفاظ على نظافة المنزل وتجفيف الأماكن المظلمة والرطبة.


   - فحص الفراش والأثاث والفجوات والشقوق بانتظام للتأكد من عدم وجود حشرات البق.
  


 

طرق الوقاية من حشرات البق:


 

-عند شراء الأثاث المستعمل، يجب التأكد من خلوه من بق الفراش.


 

- الحرص على غسل مفارش والبطاطين بشكل دوري.


- التهوية الجيدة للمنازل.


 

- تعريض مراتب ووسائد السرير لأشعة الشمس يوميًا.


 

- تنظيف جوانب الغرف والسجاد بواسطة المكانس الكهربائية.


 

أسباب انتشار البق بسرعة:
1. قلة الوعي والتوعية: قد يكون الناس غير مدركين لخطورة البق وكيفية الوقاية منها. قد يتسبب هذا في تأخر التعرف على الحشرة واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشارها.


 

2. الانتقال من مكان إلى آخر: تستطيع البق التحرك والانتقال من مكان إلى آخر عبر الأشخاص، أو الملابس، أو الأمتعة،أو الأثاث المستعمل. وبالتالي، يمكن للبق أن ينتشر بسرعة بين المنازل والفنادق وغيرها من الأماكن.


 

أضرار حشرات البق على الإنسان:

حساسية الجهاز التنفسي.

- تهيج الأنسجة المخاطية في الأنف والرئتين.

- سيلان مستمر بالأنف.

- نزلات ربوية وشعبية حادة

طفح جلدي، كالإرتكاريا الحبيبية.

- حكة شديدة.

- احمرار الجلد.


 

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