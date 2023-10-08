التعليم العالي تعلن تفاصيل المبادرة المصرية اليابانية للتعليم لعام 2023/2024

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق الرئاسة لمبادرة برنامج عقول المستقبل للاستثمار في عقول شباب الوطن وذلك لبناء جيل واعى ومثقف من الشباب المصري ممن لديه القدرات والمهارات للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.



أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات (الإدارة المركزية للبعثات) عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منحاً دراسية لقضاء فصل دراسي او عام دراسي للمرحلة الجامعية الأولى في إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم ، على أن يتم التقديم الكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات www.cdm.edu.eg اعتبارا من 12/10/2023 حتى 23/11/2023 وارفاق جميع المستندات المطلوبة على الموقع ويتم تسليم الملف الورقي للمقبولين بعد إعلان النتيجة شاملاً كافة أصول المستندات التي تم ارفاقها الكترونيا على النحو التالي:ـ

مدة الدراسة باليابان كما يلى:ـ

- فصل دراسي واحد للمرحلة الجامعية الأولى

- عام اكاديمي للمرحلة الجامعية الأولى

وأوضحت أن جميع المخصصات المالية المقررة وفقاً للتمويل المتاح وقد يتم تعديلها أو تطبق عليها تغييرات بالنقص أو الزيادة طبقا لظروف و رؤية الوزارة و لما تقرره الدولة المصرية و وزارة التعليم العالي و كذلك إدارة البعثات و اللجنة التنفيذية، وتتحمل البعثات كافة النفقات الخاصة بالبرنامج ( التأشيرة – تذاكر السفر ذهاباً وعودة – الإقامة – المعيشة – رسوم الجامعة ) ولا تتحمل البعثات ايه نفقات عن اصطحاب الأسرة او مرافقين

هذه البعثة متاحة لجميع التخصصات.



شروط التقدم:

ـ الا يزيد السن عن 22 عاما في تاريخ بداية الإعلان .

- أن يكون المتقدم قد قضى العام الدراسي الأول على الأقل بالجامعة، ولا يجوز السفر خلال العام الأخير.

أن يكون مقيداً بجامعة مصريه حكومية أو أهلية.

- أن يكون حاصل على GPA 3.2 او جيد جداً في السنوات السابقة ( كل عام على حدى)

- ان يكون بيان التقديرات المقدم موضح به الدرجة أو النسبة عن كل عام دراسي على حدى ومعتمد ومختوم ان يقدم مستوى لغوى في اللغة الإنجليزية 5.5 ايلتس أو 59 في اختبار الـ IBT الدولي ما عدا اقسام اللغة اليابانية فيجب تحقيق مستوى N3ان يكون هناك اتفاقية تبادل طلابى بين الجامعة المصرية الحكومية أو الأهلية التى يدرس بها الطالب واحد الجامعات اليابانية ولا يسمح للطالب للتقدم لاى جامعة أخرى.

- الاوراق المطلوبة عند التقدم للإعلان : بيان قيد معتمد من الجامعة المصرية الحكومية أو الأهلية تفيد بأن الدارس في الفرقة المقيد بها. شهاده باللغة العربية بتقديرات الاعوام السابقة ) ( كل عام على حدى ) توضح التقدير الحاصل عليه الطالب على ألا يقل عن GPA3.2 او جيد جداً .شهاده تأجيل التجنيد او الاعفاء منها بالنسبة للذكور.. صورة شهاده الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر إن وجد ( ان يكون ساري لمدة عامين ) موافقة الجامعة المصرية الحكومية أو الأهلية التي يدرس بها بترشحه للمنحة(موافقة أ.د./عميد الكلية) خطاب قبول مبدئي بإحدى الجامعات باليابان موقع من الجامعة أو المشرف الأكاديمي المسئول فى الجامعة اليابانية موضح به توافر مواد دراسية في التخصص باللغة الإنجليزية ما عدا أقسام اللغة اليابانية( يراعى ان يكون هناك اتفاقية تبادل طلابي بين الجامعة المصرية التي يدرس بها الطالب والجامعة اليابانية ) خطاب من الجامعة بمصر موضح به عما إذا كانت الاتفاقية المنعقدة مع الجامعة باليابان بمصروفات دراسية أو بدون في مجال التخصص.