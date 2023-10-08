عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر: قدمنا أداءً جيدًا.. وسعداء بالفوز على الإسماعيلي في الدوري

صدى البلد

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الفوز اليوم على الإسماعيلي، قبل توقف الدوري، مشيرا إلى أن الفريق قدم مباراة قوية أمام منافس صعب.

وأضاف كولر، في تصريحات عقب المباراة: «قدمنا أداءً جيدًا طوال المباراة أمام منافس قوي ومنظم، ولكن التركيز والتحضير الجيد للمباراة كان عنصرًا مميزًا لدينا اليوم، ويعد السبب وراء تحقيق المكسب».

وأوضح  كولر: «إصابة إمام عاشور دفعتنا إلى إجراء تغيير إجباري، هو لاعب مهم وأتمنى ألا تطول مدة غيابه عن الفريق بعد الاطمئنان على حالته من نتيجة الأشعة».

وعن مستوى الفريق اليوم قال كولر: «اجتهدنا كثيرًا من أجل السيطرة على مجريات اللعب، خصوصًا أننا واجهنا منافسًا جيدًا جدا، وليس من السهل فرض مستواك الفني عليه، لأنه كان يلعب كرة منظمة وجيدة خصوصًا في الجانب الهجومي».

واستكمل كولر حديثه: «سعيد بمستوى الشناوي في لقاء اليوم، وهذا أمر إيجابي له وللمنتخب المصري قبل المعسكر القادم».

وعن مستوى محمد طاهر: «اللاعب أدى بشكل جيد اليوم، والمباراة السابقة أيضًا ودوره وتحركاته مؤثرة وإيجابية».

وأشار إلى أن: «الأهلي ليس لديه مشاكل دفاعية، والدليل أننا فزنا اليوم؛ لكن هناك أمورًا تحتاج إلى تحسن فيما هو قادم».

وفاز الأهلي على الإسماعيلي اليوم الأحد 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

مارسيل كولر الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاسماعيلي الدوري نافس قوي و امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

قرار عاجل من كولر للاعبي الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

نقل إمام عاشور الى المستشفى بشكل عاجل.. تفاصيل إصابة صادمة ابكت نجم الأهلي

تعليمات عاجلة من داخلية غزة لسكان القطاع بشأن التعامل مع القصف الإسرائيلي

عاجل .. نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

تعرف علي مدة غياب أمام عاشور علي الأهلي بعد اصابته

ترشيحاتنا

برشلونة يتأخر 2-1 أمام غرناطة في الشوط الأول بالدوري الإسباني

لا تضييق على أحد.. مفاجأة في حصيلة توكيلات المرشح المحتمل للرئاسة أحمد الطنطاوي

شكري: مصر ملتزمة بمواصلة بذل الجهود لتحقيق التهدئة والوقف الفوري للتصعيد بقطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن استمرار خوض قتالاً برياً مع مقاتلي حماس بالمستوطنات

شكري يدعو الفاعلين الدوليين إلى علاج القضية الفلسطينية من منظور شامل

اشتعلت.. انتداب المعمل الجنائي لفحص سيارة محملة بـ40 ألف لتر وقود بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقرة شيكاغو: القصة الحقيقية وراء الحريق العظيم

نقل إمام عاشور الى المستشفى بشكل عاجل.. تفاصيل إصابة صادمة ابكت نجم الأهلي

فى عيد زواجهم .. صور رومانسيه تجمع بين مى عمر وزوجها

ماذا تفعل حشرة البق بجسمك ؟

فيديو

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ