كولر: قدمنا أداءً جيدًا.. وسعداء بالفوز على الإسماعيلي في الدوري

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الفوز اليوم على الإسماعيلي، قبل توقف الدوري، مشيرا إلى أن الفريق قدم مباراة قوية أمام منافس صعب.

وأضاف كولر، في تصريحات عقب المباراة: «قدمنا أداءً جيدًا طوال المباراة أمام منافس قوي ومنظم، ولكن التركيز والتحضير الجيد للمباراة كان عنصرًا مميزًا لدينا اليوم، ويعد السبب وراء تحقيق المكسب».

وأوضح كولر: «إصابة إمام عاشور دفعتنا إلى إجراء تغيير إجباري، هو لاعب مهم وأتمنى ألا تطول مدة غيابه عن الفريق بعد الاطمئنان على حالته من نتيجة الأشعة».

وعن مستوى الفريق اليوم قال كولر: «اجتهدنا كثيرًا من أجل السيطرة على مجريات اللعب، خصوصًا أننا واجهنا منافسًا جيدًا جدا، وليس من السهل فرض مستواك الفني عليه، لأنه كان يلعب كرة منظمة وجيدة خصوصًا في الجانب الهجومي».

واستكمل كولر حديثه: «سعيد بمستوى الشناوي في لقاء اليوم، وهذا أمر إيجابي له وللمنتخب المصري قبل المعسكر القادم».

وعن مستوى محمد طاهر: «اللاعب أدى بشكل جيد اليوم، والمباراة السابقة أيضًا ودوره وتحركاته مؤثرة وإيجابية».

وأشار إلى أن: «الأهلي ليس لديه مشاكل دفاعية، والدليل أننا فزنا اليوم؛ لكن هناك أمورًا تحتاج إلى تحسن فيما هو قادم».

وفاز الأهلي على الإسماعيلي اليوم الأحد 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.