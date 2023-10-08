تعليق ناري من خيري رمضان على تقبيل المثلوثي لحذاء شيكابالا

علق الإعلامي خيري رمضان، على واقعة احتفال حمزة المثلوثي بهدف شيكابالا للزمالك في مرمى البنك الأهلي لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف واحد، مؤكدا أن لقطة تقبيل حمزة المثلوثي لقدم وحذاء محمود عبدالرازق شيكابالا غير مقبولة.

وأضاف خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن لقطة تقبيل حذاء محمود عبدالرازق شيكابالا لقطة مستفزة جدًا ولا يصح أن تحدث، مشيرا إلى أن المثلوثي ادرك ذلك واعتذر على ما قام به في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وتابع الإعلامي خيري رمضان، : أنا اتقبل الاعتذار الذي قام به حمزة المثلوثي وأنه كان في حالة انفعالية كبيرة، والمثلوثي هو من يتحمل المسئولية وقام بالاعتذار لنفسه، معقبًا: "لقطة تقبيل حذاء شيكابالا الذهبي سرقت جمال الهدف.. اللاعب سخن".