خيري رمضان: غزة ذاهبة لحرب قاسية وطوفان الأقصى عملية ضخمة للمقاومة

علق الإعلامي خيري رمضان، على التصعيد المستمرة من الجانب الإسرائيلي والغارات على قطاع غزة، قائلا: "غزة ذاهبة لحرب شديدة، و"طوفان الأقصى" عملية ضخمة لاقتحام إسرائيل من الداخل نفذها المقاومة الفلسطينية، ولكن الحزن آت على غزة".

وأوضح خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القادم في غزة هو أسوأ والمعركة ما زالت مستمرة، مؤكدة أنه يتمنى أن يكون هناك تدخل من عقلاء العالم من أجل انقاذ ما يمكن انقاذه من الأشقاء الفلسطينيين من التصعيد الذي يجري في قطاع غزة.

وأشار خيري رمضان، إلى أن فلسطين أعلنت عن وصول عدد القتلى لما يصل لـ400 شهيد في القصف المستمر حتى هذه اللحظة، ومن جانب أخر أعلنت السلطات التابعة للاحتلال الإسرائيلي أن عدد القتلى جراء "طوفان الأقصى" وصل لـ700 قتيل.