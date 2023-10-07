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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خيري رمضان: فلسطين واجهت إسرائيل برًا وبحرًا والاحتلال لن يفرق بين مدني وعسكري

فلسطين
فلسطين

علق الإعلامي خيري رمضان، على الأحداث التي تشهدها فلسطين والمعركة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي والسيطرة على مستوطنات وأسر إسرائيليين، قائلا: "ما نشهده الآن بين فلسطين وقوات الاحتلال الإسرائيلي حرب حقيقية، وهناك غارات من قبل الجانبين مستمرة حتى الآن".

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وأوضح خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحرب بين فلسطين وقوات الاحتلال الإسرائيلي هي بإمكانيات محدودة، مؤكدًا أن فلسطين واجهت إسرائيل برًا وبحرًا، وأضاف: إسرائيل لن تفرق بين مدني وعسكري وتشن غارات على قطاع غزة.

 

وتابع: القصف سيكون شرس من قبل الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة، ومازال هناك قصف على تل أبيب، مشددًا على أن العالم يشتعل والحروب تستمر ومصر تراقب، وأشار إلى أن دور مصر مهم ورئيسي في القضية الفلسطينية، ومصر لها دور لا يمكن الاستغناء عنها.

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