تأمين عال للسائحين.. كاتب صحفي: مقتل إسرائيليين في سيناء غير صحيح

أكد الكاتب الصحفي على السيد، أن حادثة مقتل اسرائلييين في محافظة الإسكندرية فرصة لبعض الجماعات الكارهة لمصر لتضخيم الأمر، والتأثير على السياحة وهي تسعى الاضرار بالقطاع السياحي.



وأضاف على السيد، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن من يدخل مصر يحظي بالأمان الكامل، لافتا إلى أن مصر تقدم تأمين على مستوى عالي في المناطق السياحية المصرية.

وتابع الكاتب الصحفي على السيد، أن بعد هذا الحادث انتشرت شائعات عن مصر، وانه هناك إسرائيليين قتلوا في سيناء وهذا الأمر غير صحيح، والكثير من الأخبار الغير صحيحة يتم تداولها بشكل منظم بهدف ضرب السياحة المصرية، واستهدافها بقوة وخاصة مع صعودها خلال العام الحالي.