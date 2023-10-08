أسامة كمال يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مقتل إسرائيليين في الإسكندرية

كشف الإعلامي أسامة كمال، تفاصيل جديدة عن حادث مقتل سائحين إسرائيليين اثنين في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا الحادث تم بعد إطلاق فرد أمن النار على الفوج السياحي.



وأضاف أسامة كمال، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن الشهود يقولون إن مرتكب الحادث يبلغ من العمر ٤٣، وهو أمين شرطة، وأن هناك سائحا من الفوج رفع علم إسرائيل وأعلن دعمها ضد فلسطين، وأن فرد الأمن حذره، ولم يستجب.

تفاصيل جديدة عن الحادث



وتابع أسامة كمال، أن مدينة الإسكندرية شهدت اليوم الأحد، حادثا أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري بمنطقة المنشية، وقام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة، بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي.

وتابع كمال، أن مركز الازهر للفتوي أعلن عن أن الإسلام فرق بين حق المظلوم في الدفاع عن نفسه وأرضه وبين الاعتداء على المستأمنين.

وتساءل مقدم برنامج مساء دي ام سي، : هل ده يرضى انسانيتنا ووطنيتنا وديننا"، وإزاي عايزين ننظم كأس العالم وإحنا كده".