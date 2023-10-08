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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. لحظة استهداف جيش الاحتلال لمواقع بحرية تابعة لحركة حماس في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن البحرية الإسرائيلية استهدفت عددًا من المواقع البحرية لحركة حماس في قطاع غزة اليوم.

ونشر جيش الاحتلال لقطات تظهر لحظة الضربات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استخدم “ذخائر دقيقة” أطلقت من سفينة تابعة للبحرية لضرب المواقع التي تستخدمها القوة البحرية التابعة لحماس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه ضرب برجين شاهقين في قطاع غزة، زاعما أنهم يحتويان على أصول لـ حماس.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن أحد المباني، وهو البنك الوطني الإسلامي المملوك لحركة حماس، تعرض للقصف من قبل طائرات مقاتلة إسرائيلية.

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وأضاف أنه “هدم أيضًا غرفة حرب يستخدمها العضو البارز في حماس، منتصر فريج”.

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلي أن الضربات مستمرة في قطاع غزة حتى هذه الساعة.

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