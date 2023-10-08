الغردقة تشهد حملات تفتيشية مكثفة للرقابة على الأسعار وجودة الأغذية

شدد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، يوم الأحد، على استمرار الحملات التفتيشية الأسبوعية على المحلات التجارية في المدينة. تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي أصدر توجيهات بضرورة تنفيذ حملات مكثفة للرقابة على منشآت بيع وتداول الأغذية.

وأشرفت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة على حملة تفتيشية استهدفت 15 محلاً في نطاق حي جنوب بالمدينة، وشملت مجموعة متنوعة من المحلات بما في ذلك المطاعم والكافيهات والميني ماركت ومحلات بيع الملابس وصيانة الهواتف المحمولة والأدوات المنزلية والبازارات. وتم خلال الحملة متابعة الأسعار والتأكد من سلامة ومصدر الأغذية المعروضة وجودتها للاستهلاك الآدمي.

وأثمرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لعدم حيازة شهادات صحية، و8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و2 محاضر لعدم امتثال المحلات للاشتراطات الصحية. كما تم تحرير محضر بيع ستائر بسعر زائد، و2 محاضر لبازارين قاموا ببيع سجائر من مصدر غير معروف، بإجمالي 816 علبة سجائر، وتمت مصادرتها من قبل جهاز التموين، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وفي إطار حملتها، قامت اللجنة بإتلاف 3 كيلوغرامات من الكبدة، و2 كيلوغرامات من البانيه، ونصف كيلوغرام من الزبيب، ونصف كيلوغرام من الخميرة بسبب تغييرات في الخواص الطبيعية بها. كما تم التنبيه على المحلات التي تعمل بدون تراخيص وتصاريح لزيارة حي جنوب لاستخراج التراخيص اللازمة والامتثال لجميع متطلبات البيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة المهنية.

تأتي هذه الحملات في إطار سعي السلطات المحلية لضمان جودة الأغذية المتاحة في السوق والحفاظ على سلامة المواطنين، وسيستمر العمل بحزم لضمان التزام المحلات بالمعايير الصحية والبيئية المطلوبة. نعدكم بمتابعة هذه الجهود وتقديم المستجدات حال ورودها.



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