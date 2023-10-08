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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشاعر أحمد سويلم: الفريق عبد المنعم رياض قال لنا «عقولكم ستصنع النصر»

الشاعر الكبير أحمد
الشاعر الكبير أحمد سويلم

قال الشاعر الكبير أحمد سويلم، إنه التحق بـ القوات المسلحة عام 1968، وكان يعمل وقتها في إحدى دور النشر، وصدر قرار بتجنيد كل المؤهلات العليا، وهذا لم يكن موجودا في الجيش قبل ذلك.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة وقتها اجتمع بهم، وأخبرهم أنهم نوع جديد من الجنود يدخل القوات المسلحة، عقولهم المستنيرة هي التي سوف تصنع النصر.

مضخات الماء

وأوضح أنه بالفعل هذه العقول غيرت مسار الحرب، بداية من اللواء باقي الذي ابتكر فكرة مضخات الماء لاقتحام الساتر الترابي، ومن ابتكر سد أنابيب النابلم، وآخر ابتكر طرق لتحلية مياه البحر للشرب منها.

وأشار إلى أنه التحق كضابط احتياط، وجاء توزيعه على سلاح الوقود، وهو مهمته إمداد الجيش بالوقود ولا يتسبب في أي نقص للقوات خلال المعركة، والتحق بكلية الضباط الاحتياط، ثم حصل على فرقة في الكلية الحربية، ثم نزل إلى التوزيع الميداني في عزبة النخل، وظلوا في تدريبات مستمرة.

إكسترا نيوز الفريق عبد المنعم رياض القوات المسلحة برنامج الشاهد تحلية مياه البحر كلية الضباط الاحتياط

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