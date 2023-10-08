بصاروخ روسي.. تفاصيل تدمير أول دبابة في 73

كشف خالد شلبي، أحد أبطال حرب أكتوبر، عن تفاصيل تدميره لأول دبابة إسرائيلية باستخدام صاروخ روسي الصنع، وذلك في غضون أقل من نصف ساعة بعد بدء العبور خلال حرب أكتوبر، لافتا إلي أن هذا الصاروخ كان مفاجأة للعدو.

وأشار خالد شلبي خلال مقابلته مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، إلى أن الجيش المصري قام بتطوير الأسلحة التي حصل عليها من الاتحاد السوفيتي وكان يتم تأهيل المقاتلين لاستخدامها بشكل فعال.

وصرح بأنه رصد دبابتين وكشافتيهما مضاءة على طريقهما نحوه، وأطلق صاروخًا دمَّر إحدى الدبابتين، ولكن الثانية اقتربت منه على مسافة قريبة جدًا. وعندما اقتربت إلى حد الدبابة لدرجة أنها كادت تدهسه بالجنزير، بدأ يتحرك داخل الحفرة بسرعة مع جهاز الكوريك والزمزمية وهو يكرر الشهادة. وأضاف أنه كان خائفًا وأسنانه كانت تنزف بالدماء، ولكن الدبابة لم تلحق به أي أذى، بعد أن مرت الدبابة بجواره، تم تدميرها بواسطة صاروخ من الضفة الغربية.