إلهام شاهين: دوري في مسلسل ألفريدو ألقى الضوء على المصابين بالمجتمع

تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن دورها الذي قامت بتجسيده في مسلسل الفريدو، وظهرت خلاله تعانى من مرض “الزهايمر”.

وأكدت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهال طايل قائلة أن الدور ألقى الضوء عن شريحة كبيرة جدا في المجتمع.

المريض بالزهايمر

وأضافت إلهام شاهين: عدد كبير ده من المصابين والمصابات بهذ المرض الصعب جدا، لأنه مريض خطير ومالهوش علاج وتدهوره صعب جدا جدا، لأن الإنسان كل حاجة فيه بتموت بس بيفضل فيه الروح.

وأوضحت أن كل أجهزة جسم الشخص المريض بالزهايمر، بتتأثر، لأنه لما يصيب المخ وبالتالى كل إشارات للجسم لكل شيء، معقبة: الموجودين في مصر من 450 ألف إلى 500 ألف مريض بالزهايمر.