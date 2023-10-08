ميدو: إيهاب جلال غامر بالاعتماد على نفس تشكيل لقاء الاتحاد أمام الأهلي

علق أحمد حسام ميدو على هزيمة الإسماعيلي أمام الأهلي بثلاثية في الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إيهاب جلال غامر بالاعتماد على نفس تشكيل لقاء الاتحاد أمام الأهلي"

وأضاف:"حسين الشحات في أفضل حالاته مع الأهلي وكوكا مشروع جيد للغاية"

وواصل: "الدفاع المتقدم من جانب فريق الإسماعيلي كان سيئا في ظل عدم الضغط على لاعبي الأهلي"

واختتم: "لا يمكن لاعب دولي بحجم حمدي النقاز يقف بهذا الشكل الخاطئ في هدف حسين الشحات وأساسيات وخبرات المدافع لم تكن موجودة عند النقاز في هذه الوقفة"