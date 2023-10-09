بعد أحداث فلسطين .. رفع حالة الطوارئ القصوى في الهلال الأحمر بشمال سيناء.. تفاصيل

قال الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن الهلال الأحمر بشمال سيناء بتوجيهات من المركز العام للهلال الأحمر رفع حالة الطواري منذ بداية تصاعد الأحداث في غزة.

وأضاف الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "بدأنا في ترتيب الشباب، ولدينا قاعدة بيانات من المتطوعين لأكثر من 500 متطوع"، لافتا: "بدأنا في الإعداد لفرق الطوارئ والإسعافات الأولية والدعم النفسي".

وأشار: "بدأنا في عقد ورش عمل تنشيطية للشباب الموجودين داخل الهلال الأحمر، فضلا عن تجهيز المستلزمات الموجودة"، موضحا: "كافة الجهيزات متواجدة وأكثر من 500 مرتبة موجودة".

وتابع الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء،: "كل المستلزمات جاهزة لاستقبال أشقائنا الفلسطينين".

