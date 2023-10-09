عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جولات مفاجئة لوزيرة البيئة في الشرقية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

صدى البلد

استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولتها المفاجئة بمحافظات منظومة قش الأرز، بالتوجه الى محافظة الشرقية، لتفقد سير العمل بمحاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وقد تفقدت الوزيرة عدد من المواقع بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث رصدت قيام أحد المواطنين بإطفاء حريق اشتعال ذاتي للمخلفات، وعلى الفور توقفت الوزيرة وقدمت جزيل الشكر له على مبادرته باطفاء الحريق ايمانا منه بالضرر البالغ من الانبعاثات الناتجة عنه على الصحة والبيئة.

الاجراءات اللازمة لمواجهة نوبات تلوث

ولفتت الوزيرة الى دور المواطنين في تيسير تنفيذ الاجراءات اللازمة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، من خلال عدم حرق المخلفات الزراعية أو البلدية والتخلص منها بالطرق الآمنة، للاستفادة منها بدلا من التأثير السلبي لحرقها على البيئة والصحة، ونشر النماذج الايجابية بين المواطنين في التصدي للمخالفات البيئية التي تؤثر علينا جميعا دون تمييز.

وفي سياق متصل، تواصلت وزيرة البيئة مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، للتنسيق لتيسير اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين، ووجهت له الشكر على الدعم المقدم منه لتذليل العقبات والتحديات في تنفيذ المنظومة.

ceb8f24e-0e45-4155-b0e9-2f7edc9c5394
ceb8f24e-0e45-4155-b0e9-2f7edc9c5394
4571fd07-08df-43a4-89f3-757ba7030b9c
4571fd07-08df-43a4-89f3-757ba7030b9c
4571fd07-08df-43a4-89f3-757ba7030b9c
4571fd07-08df-43a4-89f3-757ba7030b9c
4c766f78-1e22-49cb-92f3-639361611e0e
4c766f78-1e22-49cb-92f3-639361611e0e
76b4868e-9791-488c-bd05-561bda310969
76b4868e-9791-488c-bd05-561bda310969
ceb8f24e-0e45-4155-b0e9-2f7edc9c5394
ceb8f24e-0e45-4155-b0e9-2f7edc9c5394

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

تعرف علي مدة غياب أمام عاشور علي الأهلي بعد اصابته

بعد إصابة إمام عاشور.. ضياء السيد يهاجم كولر بسبب محمد طاهر

قرار عاجل من كولر للاعبي الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية

عاجل .. نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت.. وسماع دوي إطلاق نار

موضوعات متعلقة

وزيرة البيئة توجه برفع درجة الاستعداد للتصدي العاجل لمصادر تلوث الهواء المحتملة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من حماس بشأن إرسال الولايات المتحدة أسلحة لـ إسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي: الأيام القادمة ستكون طويلة وقاسية ودفعنا ثمنا باهظا

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

الولايات المتحدة تعلن مصرع 3 أمريكيين في إسرائيل

جيش الاحتلال: حماس أطلقت 3284 صاروخا من غزة منذ بداية «طوفان الأقصي»

مفاجأة سارة من سامسونج لمستخدميها .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاحمر النارى.. ايه سماحة تثير الجدل باطلالة ملفتة

خدم سحريين.. العثور على صندوق غامض داخل مقبرة فرعونية

الأرز بكام النهاردة؟.. تراجع مفاجئ في الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر بالفراخ

فيديو

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ