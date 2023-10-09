تحرك مفاجئ.. قرار صادم من الزمالك ضد كهربا

كشف الإعلامي هاني حتحوت، آخر تطورات ملف قضية نادي الزمالك ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، للحصول على الغرامة الموقعة على اللاعب.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن أحمد فؤاد الوطن، المدير المالي الحالي بنادي الزمالك، أكد تمسكه بحق الزمالك في الحصول على الغرامة الموقعة على كهربا، من جانب «فيفا»، بقيمة مليوني دولار، إضافة إلى الفوائد التي وصلت حتى الآن إلى 350 ألف دولار تقريبًا.

تفاصيل تحرك الزمالك للحجز على أرصدة وممتلكات كهربا

وأضاف حتحوت، أن أحمد فؤاد الوطن، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الماتش»، أشار إلى إن الزمالك تقدم بالفعل بشكوى ضد محمود عبدالمنعم كهربا في المحكمة للحجز على ممتلكات اللاعب، لحين سداد الغرامة الخاصة بنادي الزمالك.

وأوضح أن المدير المالي للزمالك، شدد على عدم تنازل النادي عن ولو دولار واحد من الغرامة، ويتمسك بالحجز على أرصدة وحسابات كهربا، استنادًا للحكم الصادر ضده بالغرامة الخاصة بنادي الزمالك من المحكمة الرياضية، وسيتم اتخاذ الإجراءات خلال الفترة المقبلة.