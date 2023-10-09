طوفان الأقصى.. قطاع التكنولوجيا في إسرائيل يدخل حالة طوارئ والمصير مجهول

قال مستثمرون ومحللون، إن شركات التكنولوجيا العاملة في إسرائيل متوقع أن تعزز من إجراءات الأمن لمواجهة اضطرابات محتملة، بعد أن قتلت المقاومة الفلسطينية مئات الإسرائيليين وخطفوا عددًا غير معروف.

ويعد قطاع التكنولوجيا الفائقة منذ عقود أسرع قطاع نموًا في إسرائيل وحاسمًا للنمو الاقتصادي، حيث يشكل 14% من الوظائف وما يقرب من خُمس الناتج المحلي الإجمالي. حسبما ذكرت شبكة “بلومبيرج”.

عواقب وخيمة

انخفضت أسعار الأسهم والسندات الإسرائيلية وأغلقت العديد من الشركات يوم الأحد بعد أن اقتحم رجال المقاومة الفلسطينية مدنًا إسرائيلية يوم السبت وأطلق المقاتلون أيضًا آلاف الصواريخ على إسرائيل في هجوم مفاجئ.

وبلغت بعض الصواريخ تل أبيب، مما دفع شركات الطيران إلى تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل. وردت إسرائيل بضربات جوية على أهداف للمقاومة في غزة، ما أسفر عن استشهاد مئات الأشخاص.

ردود فعل

قال جاك أبلين، كبير المستثمرين وشريك مؤسس في شركة كريست ويلث أدفايزورز، “إنه اضطراب كبير للأعمال كالمعتاد". وأضاف، أنه في المدى القصير، قد تُحول الموارد إذا توسع الصراع، مثل استدعاء موظفي شركات التكنولوجيا كجنود احتياط.

وأكد كوينسي كروسبي، كبير المستشارين الإستراتيجيين العالميين في شركة إل بي إل فاينانشال في شارلوت بولاية نورث كارولاينا، أنه من المحتمل أن يكون هناك "جهد هائل" لحماية المنشآت الفيزيائية للشركات الموجودة في إسرائيل من الهجمات لأن بعض الإنفاق التكنولوجي مرتبط بالجيش.

وقال المتحدث باسم شركة إنتل لصناعة الرقائق، وهي أكبر صاحب عمل ومصدر خاص في إسرائيل، يوم الأحد إن الشركة تتابع عن كثب الوضع في إسرائيل وتتخذ خطوات لحماية ودعم عمالها. ورفض المتحدث الإفصاح عما إذا كان إنتاج الرقائق قد تأثر بالوضع.

وأضافت نفيديا، أكبر شركة في العالم لصناعة الرقائق المستخدمة للذكاء الاصطناعي والرسومات الحاسوبية، أنها ألغت قمة للذكاء الاصطناعي كان من المقرر عقدها في تل أبيب الأسبوع المقبل، حيث كان من المفترض أن يتحدث الرئيس التنفيذي جنسن هوانج.

وقالت شركة تاور سيميكوندكتور، والتي تزود عملائها بالرقائق التناظرية والمختلطة، والتي تستخدم بشكل رئيسي في صناعات السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية، إنها تعمل كالمعتاد.