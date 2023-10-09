فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال |اعرف الشروط

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال للعام الدراسي 2023 / 2024

وعلى من يرغب في شغل هذه الوظيفة التقدم بطلب لادارة الاعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم بالعاصمة الادارية الجديدة على ان تقدم الطلبات باليد اعتبارا من الان وحتى 31 اكتوبر 2023

شروط التقدم



- الا تقل وظيفة المتقدم عن مدير عام او مدير ادارة بدرجة كبير (درجة تخصصية تعليم) مع إلمامه باللغة الانجليزية

- ألا يزيد السن في اول اكتوبر 2023 عن 56 سنة

- ألا يكون وقع عليه اي جزاءات خلال السنتين الاخيرتين ولا تقل التقارير السنوية عن السنتين الاخيرتين عن تقدير كفء او امتياز

- أن يكون له دراية وخبرة بالنواج المالية والادارية والدبلوماسية والقدرة على ادارة شئون البعثة على ان يرفق بالطلب صحيفة احوال معتمدة من ادارة الموارد البشرية

وعلى جانب آخر .. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب النقل في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال السنة مستمرة في العام الدراسي الحالي، مشيراً إلى أنه لا إلغاء لنظام الامتحانات الشهرية التي تم تطبيقها العام الماضي.

وقال وزير التربية والتعليم إنه سيتم عقد 3 اختبارات شهرية في كل فصل دراسي، لافتاً إلى أن التقييمات المستمرة في العام الدراسي الجديد، وستكون جزءا من العملية التعليمية وليست معطلة لها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي : الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي وتتكون على مستوى المدرسة.



وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة للاختبار الثالث فسيكون اختبار نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في منهج الفصل الدراسي بأكمله.