الصحة : تناول اللحوم والبيض يقي من الإصابة بالأمراض

نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة تناول مجموعة من الأغذية التي من شأنها أن تقي من الإصابة بالأمراض .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن الحرص على تناول مجموعة من الأطعمة مثل اللحوم ، البيض ، الخضروات ذات الأوراق الداكنة ، البقوليات، والمكسرات والبذور ، من شأنها أن تعزز الصحة العامة للإنسان .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان أطلقت المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة للكشف عن المواطنين من مختلف المحافظات في التخصصات الطبية المختلفة بالمجان .

كما أطلقت وزارة الصحة والسكان المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية وعلاجها بالمجان علي نفقة الدولة من خلال مسح شامل للفئات العمرية الاكثر عرضة للإصابة بالأورام السرطانية وذلك بمراكز الصحة العامة والوحدات المنتشرة بمحافظات الجمهورية .