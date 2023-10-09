بسيطة وسهلة .. طريقة عمل البسبوسة الفلسطينية

إذا كنتي تحاولين تقديم حلويات بسيطة وسهلة نقدم لكي اليوم طريقة عمل البسبوسة الفلسطينية:

علبة لبن زبادي 2 علبة سميد 1 علبة جوز هند 1 علبة سكر 1 علبة زيت نباتي

2 باكيت بيكنج بودر

2 باكيت فانيلا

القطر / كوب ماء و كوب وربع سكر ومعلقة ليمون يغلي لمدة 3 دقائق

ملاحظة : المقادير جميعها بنفس علبة الزبادي

(الخطوات)

الخطوة 1

نخلط المواد الجافة معاً (السميد ) (جوز الهند ). (السكر )و البيكنج بودر)

الخطوة 2

نضع اللبن و الفانيلا ونخلط جيدا

الخطوة 3

نضع الزيت النباتي ونخلط جيدا

الخطوة 4

ندهن القالب بالزيت النباتي ونضع الخليط في القالب

الخطوة 5

نحمي الفرن مسبقاً ونخبز البسبوسة ( الفلسطينية )على درجة حرارة متوسطة لمدة من (30) دقيقة لغايت(40) دقيقة حسب حرارة الفرن.

نضيف السيرب أو القطر حسب الرغبة وأن يكون بارداً.

بالهنا والشفاء