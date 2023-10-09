بسيطة وسهلة .. طريقة عمل البسبوسة الفلسطينية

إذا كنتي تحاولين تقديم حلويات بسيطة وسهلة نقدم لكي اليوم طريقة عمل البسبوسة الفلسطينية:
علبة لبن زبادي 2 علبة سميد 1 علبة جوز هند 1 علبة سكر 1 علبة زيت نباتي
2 باكيت بيكنج بودر
2 باكيت فانيلا
القطر / كوب ماء و كوب وربع سكر ومعلقة ليمون يغلي لمدة 3 دقائق
ملاحظة : المقادير جميعها بنفس علبة الزبادي
(الخطوات)
الخطوة 1
نخلط المواد الجافة معاً (السميد ) (جوز الهند ). (السكر )و البيكنج بودر)
الخطوة 2
نضع اللبن و الفانيلا ونخلط جيدا
الخطوة 3
نضع الزيت النباتي ونخلط جيدا
الخطوة 4
ندهن القالب بالزيت النباتي ونضع الخليط في القالب
الخطوة 5
نحمي الفرن مسبقاً ونخبز البسبوسة ( الفلسطينية )على درجة حرارة متوسطة لمدة من (30) دقيقة لغايت(40) دقيقة حسب حرارة الفرن.
نضيف السيرب أو القطر حسب الرغبة وأن يكون بارداً.
بالهنا والشفاء