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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بسيطة وسهلة .. طريقة عمل البسبوسة الفلسطينية

صدى البلد

إذا كنتي تحاولين تقديم حلويات بسيطة وسهلة نقدم لكي اليوم  طريقة عمل البسبوسة الفلسطينية:

علبة لبن زبادي 2 علبة سميد  1 علبة جوز هند 1 علبة سكر 1 علبة زيت نباتي
2 باكيت بيكنج بودر
2 باكيت فانيلا

القطر  / كوب ماء و كوب وربع  سكر ومعلقة ليمون يغلي لمدة 3 دقائق
ملاحظة : المقادير جميعها بنفس علبة الزبادي

(الخطوات)

الخطوة 1
نخلط المواد الجافة معاً (السميد )   (جوز الهند ). (السكر  )و البيكنج بودر)
الخطوة 2
نضع اللبن و الفانيلا ونخلط جيدا
الخطوة 3
نضع الزيت النباتي ونخلط جيدا
الخطوة 4
ندهن القالب بالزيت النباتي ونضع الخليط في القالب
الخطوة 5
نحمي الفرن مسبقاً ونخبز البسبوسة ( الفلسطينية )على درجة حرارة متوسطة لمدة من (30) دقيقة لغايت(40) دقيقة حسب حرارة الفرن.
نضيف السيرب أو القطر حسب الرغبة وأن يكون بارداً.
بالهنا والشفاء

البسبوسة الفلسطين طريقة عمل البسبوسة الفلسطينية الزيت النباتي السكر حلويات بسيطة وسهلة

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