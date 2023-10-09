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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يستقبل سفير كازاخستان بالقاهرة ونائب منطقة أتيراو لبحث سبل التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، وجاسولان أوراكولي بيسمبييف نائب منطقة أتيراو بجمهورية كازاخستان والسكرتير الأول طالغات إلياس، والوفد المرافق لهم بمبنى ديوان عام محافظة القليوبية، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكازاخستانية واكتشاف أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين.

في بداية اللقاء رحبَّ "محافظ القليوبية"  بسفير جمهورية كازاخستان في القاهرة والوفد المُرافق له في زيارتهم الودية لمبنى ديوان عام المحافظة مُشيراً إلى أن مصر تُقدر وتَعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان، وهو ما يبدو جلياً في اللقاءات والإتصالات الرئاسية المُتبادلة بين البلدين.

وقدم السفير والوفد المرافق له الشكر إلى محافظ القليوبية على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال ، والإشراف العام على ترتيبات الزيارة مما أدى إلى ظهورها بالمظهر الحضاري اللائق للدولة المصرية ، وقد تم تبادل الدروع فيما بينهم  ، ووجه الدعوة له ومرافقيه إلى زيارة أتيراو .
وقد أشار محافظ القليوبية إلى أن مصر تُقدر وتَعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان، وهو ما يبدو جلياً في اللقاءات والإتصالات الرئاسية المُتبادلة بين البلدين، وذلك في ظل إهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكازاخستانية وإستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين .

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