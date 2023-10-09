الأوقاف : انطلاق النسخة الثانية من المسابقة القرآنية الكبرى 30 أكتوبر

تعلن وزارة الأوقاف عن انطلاق النسخة الثانية من المسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين والدارسات بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية الاثنين 30 أكتوبر 2023م، من خلال ترشيح السادة عمداء المراكز لعدد خمسة من أفضل الدارسين والدارسات بها لتمثيل مركزهم في المسابقة.

وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، وبعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المسابقة القرآنية الكبرى التي عقدت بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم العام الماضي (2022 / 2023)،



جوائز المسابقة

تخصص جائزة قدرها 50 ألف جنيه للمعهد الحاصل على المركز الأول، تخصص خمسة آلاف جنيه منها لعميد المعهد، وثلاثة آلاف جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المعهد، وألفا جنيه منها لمدير المعهد، وثمانية آلاف جنيه منها لكل متسابق.

وتخصص جائزة قدرها 30 ألف جنيه للمعهد الحاصل على المركز الثاني، تخصص ثلاثة آلاف جنيه منها لعميد المعهد، وألفا جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المعهد، وألف جنيه منها لمدير المعهد، وأربعة آلاف جنيه منها لكل متسابق.

وتُمنَح جائزة قدرها 2000 جنيه لأفضل متسابق في كل منافسة بين مركزين.

وعلى أن تسلم الترشيحات لمدير عام شئون القرآن الكريم في موعد أقصاه الاثنين 23 أكتوبر 2023م.