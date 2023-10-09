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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية والزيوت قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية

ضبط مواد بترولية
ضبط مواد بترولية

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة مكبرة، لمتابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


وأسفرت عن ضبط محطة بنزين تعمل بدون ترخيص وتقوم بتجميع المواد البترولية المدعمة بقصد البيع بالسوق السوداء والتربح السريع غير المشروع منها المضبوطات عبارة عن كمية 3500 لتر سولار و1000لتر بنزين 80 وطلمبة بنزين وسولار.


كما تم ضبط سيارة نقل محملة بكمية من زيوت السيارات الناتجة عن تغيير زيت ماتور السيارات، الذي يتم تجميعها بغرض الغش التجاري عن طريق إعادة تدويرها وبيعها بقصد التربح السريع غير المشروع والكميه المضبوطة عبارة عن 7000 لتر زيت. 


كما تم ضبط مستودع بوتاجاز متوقف عن النشاط دون تصريح، وجرى تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

القليوبية الحالة التموينية السوق السوداء المواد البترولية توافر السلع زيوت السيارات مديرية التموين بالقليوبية مستودع بوتاجاز

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