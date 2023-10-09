بالأسماء.. تظلمات دفعة 2019 نيابة عامة

أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على تظلمات النيابة العامة دفعة 2019 وفى هذا السياق ننشر أسماء المقبولين بتعيينات النيابة العامة دفعة 2019.

وكان مجلس القضاء الأعلى اعتمد الحركة القضائية لأعضاء النيابة والمحامين العموم كما عقدت الجمعية العمومية لرؤساء محاكمة النقض والاستئناف.



وسبق أن أعلنت النيابة العامة عن فتح باب التعيين فى وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة (من الجنسين) بتقدير عام جيد على الأقل، على ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا، وذلك طبقاً للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالى وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية.