رئيس وزراء لبنان: حصر السلاح قرار بيد السلطات الشرعية اتخذه اللبنانيون منذ اتفاق الطائف

أكد نواف سلام رئيس وزراء لبنان، أن حصر السلاح قرار بيد السلطات الشرعية اتخذه اللبنانيون منذ اتفاق الطائف، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال رئيس الوزراء اللبناني: التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين مرفوضة شكلا ومضمونا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون أن بلاده منفتحة على التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شريطة أن يتم ذلك في إطار من السيادة الوطنية والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن لبنان حريص على علاقاته الخارجية ولكن دون المساس باستقلال قراره الوطني.



وفي رسالة واضحة إلى الداخل والخارج، شدد عون على أن "لا أحد في لبنان سيحمل السلاح إلا القوى الأمنية"، في إشارة إلى التزام الدولة بسيادة القانون وحصر القوة المسلحة في مؤسسات الدولة الشرعية، على رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.