لبنان ..مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض فوق مدينة صور وضواحيها

أفادت وسائل إعلام لبنانية بتحليق طائرات إسرائيلية مسيرة على ارتفاع منخفض فوق مدينة صور وضواحيها جنوب لبنان.

ونفذت قوات الإحتلال الإسرائيلية فجر الإثنين عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام بجنوب لبنان، في استمرار لخرق اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع مع بيروت.

ووقع الانفجار عند الساعة الثالثة والنصف فجراً، وسمع دويه في مختلف أنحاء الجنوب، بحسب ما افادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ويأتي الحادث في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، حيث تواصل قواتها عمليات التجريف والتفجير، إلى جانب شنّ غارات شبه يومية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، مع استمرار تمركزها في خمس نقاط بالمنطقة.