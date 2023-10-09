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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مش ناوي أرجّعله فلوسه .. قريبه ضربه بالرصاص في الأرض الزراعية بسوهاج

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بالعثور على جثة (مزارع) بدائرة المركز وبها أعيرة نارية، كما عُثر بجواره على دراجته النارية . 

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد أقارب المجنى عليه (مزارع- مقيم بذات الناحية ).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بسابقة قيام المجنى عليه بإعطائه مبلغ مالى لإستثماره فـى مجال تجارة الماشية، وفـى الأونة الأخيرة طالبه المجنى عليه برد المبلغ، ونظراً لعدم توافر المبلغ ورغبته فـى عدم سداده قرر التخلص من المجنى عليه بقتله، فإختمر فى ذهنه إستدراجه لمحل الواقعة وعقب حضوره بدراجته النارية، أطلق عليه عدة أعيرة من بندقية آلية كانت بحوزته مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته وقام بالإتصال بـ(سائق مركبة "توك توك"- مقيم بذات العنوان) وإستقل المركبة المشار إليها وتوجه لمسكنه، "أمكن ضبط الأخير" وبمواجهته قرر بذات المضمون ومشاهدته للمتهم حال خروجه من محل الواقعة وبحوزته البندقية الآلية.

 تم بإرشاد المتهم ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة (بندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات لذات العيار).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية العثور على جثة المجني عليه تجارة الماشية شرطة البلينا قتل مزارع مركبة توك توك

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