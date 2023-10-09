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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: عشرات الدول تتواصل معنا على مدار الساعة بما فيها روسيا والصين

زاهر جبارين
زاهر جبارين

قال مسؤول ملف الأسرى بحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، زاهر جبارين، اليوم الإثنين، إن عشرات الدول تتواصل مع الحركة على مدار الساعة بما فيها روسيا والصين.

وأضاف جبارين، في تصريحات لوسائل إعلام فلسطينية، " الكل يقول لنا ما هي مطالبكم".

وفي وقت سابق، قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، محمد الهندي، إن الحركة تدربت وتجهزت مسبقاً لعمليات خطف جنود إسرائيليين كتلك التي تم تنفيذها في العملية العسكرية التي شنتها فصائل فلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف الهندي ، إن "القتال يجري داخل إسرائيل بينما هي ترد بقصف المنازل السكنية وتقتل المدنيين".

وتابع: "مستقبل هذه الحرب ما زال طويلاً، وقد تنتهي بتفكيك كيان دولة إسرائيل، لدينا الإرادة والاستعداد الكامل للاستمرار في هذه الحرب، ونحن ندافع عن أرضنا ومقدساتنا".

وتوقع الهندي، أن إسرائيل ستضطر في وقت لاحق إلى عقد صفقة تبادل أسرى، وستكون مشرّفة وتفضي إلى إطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

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