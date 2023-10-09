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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أمين الفتوى: العلوم الفلكية والشرعية على ارتباط وثيق لا ينفصل أبدًا

البحوث الفلكية
البحوث الفلكية

انطلق الآن داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (مرصد حلوان) اعمال المؤتمر العربي للفلك والجيوفيزياء الدورة الثامنة، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى نائبًا عن وزير التعليم العالي، الدكتور علي عمر امين الفتوى نائبًا عن فضيلة مفتي الديار المصرية، المستشار علي الهاشمي مستشار رئيس دولة الإمارات للشؤون الدينية، والدكتور مشهور الواردات استاذ الفيزياء نائبًا عن رئيس الإتحاد العربي لعلوم الفضاء الفلك، الدكتور زهير التميمي رئيس الاتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفزياء.

شرح الدكتور على عمر امين الفتوى، علاقة علم الفلك بالعلوم الشرعية، حيث أوضح أن علم الفلك والعلم الشرعي على ارتباط وثيق لا ينفصل ابدأ، حيث أن هناك أحكام شرعية لا يمكن أن توضح بدون علماء الفلك.

وأوضح عمر أن في كتاب الله عز وجل جاء بيان الصوم يبدأ من بيان الخيط الأبيض من الأسود، والذي يعرفنا موعد هذا الأمر هم علماء الفلك لمعرفتهم بمواعيد شروق الشمس وغروبها، وعلي هذا فإن دار الإفتاء المصرية تتعاون مع معهد البحوث الفلكية تعاون لا ينفصل ابدأ وأننا دائما ما نطلب العون والمساعدة من العلماء المتواجدين داخل أروقة المعهد.

وأشار امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلي أن الشرعية الإسلامية ليست فقط في علم واحد ولكن لها أذرع كثيرة ويجب علي الإنسان المسلم أن يكون واسع الإطلاع علي الكثير من العلوم في كافة التخصصات والمجالات.

البحوث الفلكية
البحوث الفلكية
البحوث الفلكية
البحوث الفلكية
البحوث الفلكية
البحوث الفلكية
البحوث الفلكية
البحوث الفلكية
البحوث الفلكية
البحوث الفلكية
البحوث الفلكية
البحوث الفلكية
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