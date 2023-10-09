سقوط عصابة سرقة أبراج الضغط العالى بالأقصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام ( مالك ورشة حدادة ، سائق "تروسيكل"، عاطل) بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه أحدهم تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم تروسيكل بنطاق محافظة الأقصر.. وبحوزتهم (كمية من القطع الحديدية الخاصة بأبراج الضغط العالى وزنت 500 كيلو جرام – إنبوبة أكسجين ، لمبة) بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للقطع الحديدية بقصد الإتجار .

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع الحديدية خاصة بشركة كهرباء وغير مسموح بتداولها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.