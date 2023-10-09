هل اختطفت المقاومة الفلسطينية في غزة مواطنة صينية؟ بكين تجيب

تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية أخبارا تتعلق باختطاف المقاومة الفلسطينية امرأة من أصل صيني وإسرائيلي.

وفي هذا الصدد عقبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي قائلة، “لقد اطلعنا على التقارير ذات الصلة.. عارضنا دائما العنف والهجمات ضد المدنيين، لكنني لا أعرف الكثير عن هذا الموضوع”. حسبما ذكرت شبكة “جلوبال تايمز” الصينية.

وأضافت ماو نينج، “"يقوم زملائي بالتحقق من الوضع وليس لدي معلومات لأقدمها في هذا الوقت”.

كانت السفارة الصينية في إسرائيل أعلنت يوم السبت، إصابة عامل صيني برصاصة طائشة بالقرب من عسقلان في جنوب تل أبيب. وأكدت، أنه يتلقى العلاج حاليا في المستشفى.

وفي هذا الصدد، أصدرت بيانا طارئا لرعاياها في إسرائيل، طالبتهم بإيلاء اهتمام وثيق للوضع الأمني ​​المحلي، وتعزيز الوعي الأمني ​​بشكل فعال، وتنفيذ الاحتياطات الأمنية، لضمان سلامتهم.