أوسوريو يطلب من معاونيه تقارير عن منافسي الزمالك في الكونفدرالية

طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من معاونيه تجهيز تقارير عن فرق أبوسليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي منافسي الأبيض في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويرغب المدير الفني لنادي الزمالك في دراسة الفرق المنافسة خلال الفترة المقبلة للوقوف على نقاط القوة والضعف بالثلاث فرق قبل مواجهتهم.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على البنك الأهلي في مباراة الفريقين الأخيرة بمسابقة دوري نايل.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة دوري نايل.

ويحتل الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، من 3 جولات.