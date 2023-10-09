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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأسلوب التسلق.. سقوط عصابة سرقة المساكن والمتاجر بالعبور

سرقة
سرقة


واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام ( 3 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر بإسلوب تسلق المنافذ وكسر أقفال الأبواب.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (7) وقائع أخرى ..كما أرشدوا عن المسروقات داخل مخزن خاص بأحدهم كائن بدائرة قسم شرطة أول العبور ، وكذا ضبط تروسيكل "بدون لوحات معدنية" ملك متهم آخر والمستخدم فـى نقل المسروقات.

 بإستدعاء المبلغين تعرفوا على المسروقات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية أسلوب التسلق الامن العام العبور المسروقات أمن القليوبية تشكيل عصابى

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