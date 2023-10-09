متهمًا أمريكا بتصعيد الأزمة.. لافروف يكشف حلا لتهدئة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن حل الدولتين هو الطريق لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاثنين، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقال لافروف إن روسيا قلقة من مقتل المئات وإصابة الآلاف من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، مضيفًا أن بلاده قلقة أيضًا من حشد قوات على الحدود مع لبنان.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إبعاد الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عن المسار السياسي والسلمي.

وأكد أن إقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل وبين سوريا وتركيا قد يؤدي إلى تهدئة في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه لا يمكن تأجيل حل القضية الفلسطينية ويجب تنفيذ القرارات الأممية في هذا الصدد، داعيًا لتعزيز جهود الوساطة وإنهاء التصعيد بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية فورًا.

وفي وقت سابق، أعرب الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، عن قلقه الشديد إزاء الأحداث الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين، قائلا إن الوضع قد يتصاعد إلى صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الوضع بين إسرائيل وفلسطين، يجب أن يعود إلى الاتجاه السلمي، في أقرب وقت ممكن.

وأضاف بيسكوف ردَا على سؤال من الصحفيين حول نظرة الكرملين بشكل عام إلى الأحداث الجارية: "من الصعب إضافة أي شيء إلى البيان الذي صاغته وزارة خارجيتنا، نحن نشعر بقلق بالغ، ونعتقد أن هذا الوضع يحتاج إلى أن يعود إلى الاتجاه السلمي في أقرب وقت ممكن".

ولفت: "لأن استمرار مثل هذه الجولة من العنف، بطبيعة الحال، محفوف بمزيد من التصعيد، وزيادة الصراع، وهذا خطر كبير على المنطقة، لذلك نحن قلقون للغاية".

وتابع: "لا خطط لاتصالات مع القيادات الإسرائيلية والفلسطينية، في جدول أعمال الرئيس بوتين، في الوقت الحالي، ولكن إذا لزم الأمر يمكن تنظيمها بسرعة".

وتعليقًا على تحركات الأسطول الأمريكي، أكد بيسكوف أن هناك خطرًا كبيرًا لتورط أطراف ثالثة في الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.